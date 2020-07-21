قسنطينة: توزيع مفاتيح 1000 وحدة سكن عدل في علي منجلي

أشرف والي قسنطينة، والمدير العام لوكالة “عدل”، على مراسيم التوزيع الرمزي لمفاتيح 1000 وحدة سكن عدل، و100 وحدة سكن عمومي ايجاري.

وحسب ما أوردته الصفحة الرسمية لذات الولاية على فايسبوك، تقع الـ1000 وحدة سكن عدل، بالتوسعة الجنوبية للمقاطعة الادارية علي منجلي.

بينما تتعلق الـ100 وحدة سكن عمومي ايجاري ذو طابع اجتماعي، بالمستفيدين من هذه الصيغة ببلدية عين سمارة.

وجرت مراسم التوزيع، على مستوى دار الثقافة مالك حداد، بحضور عينة من المستفيدين من البرنامجين.

كما جرت مراسم توزيع المفاتيح، في اطار احترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، في جو من التنظيم والراحة لدى للمكتتبين.