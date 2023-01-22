قسنطينة: توقف الدراسة بالعديد من المؤسسات التربوية بسبب الثلوج

كشفت إذاعة قسنطينة، اليوم الأحد، عن توقف الدراسة بالعديد من المؤسسات التربوية بسبب الثلوج، وهذا عبر عدة بلديات.

ودعت شرطة قسنطينة، سواق المركبات ومستعملي الطريق العام، إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم.

كما ذكرتهم بإلزامية التقيد بقواعد السلامة المرورية في ظل التقلبات الجوية. بتجنب الإفراط في السرعة، الالتزام بقانون المرور واحترام مسافة الأمان بين المركبات.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، و كذا تطبيق ألو شرطة لأي بلاغات او استفسارات.

من جانبها، أسدت الحماية المدنية بعض النصائح والإرشادات المتعلقة بالسياقة في حالة تساقط الثلج:

-قبل الإنطلاق قم بتجهيز السيارة،

-قم بتنظف الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية والمصابيح الأمامية. ومصابيح الفرامل الخلفية وكذا بجب تنظيف الثلوج عن لوحة الترقيم.

-قم بتشغيل مانع الصقيع الأمامي والخلفي للحفاظ على رؤية واضحة.

-شغل تكييف الهواء واضبطه على خيار الهواء النقي، لمنع تكثّف البخار على النوفذ الداخلية.

-قم بتشغيل المصابيح الأمامية طوال وقت السياقة.

-تأكد من سلامة شفرات ماسح الزجاج الأمامي وكذا الخلفي وقم بإستبدالها إذا تطلب الأمر.

-افحص نظام التبريد ويجب التأكد من أن مستويات السوائل في المبرد مناسبة. بالإضافة أنك تستخدم المبرد المناسب في سيارتك.

-إعدل السرعة وسق ببطء عندما تغطى الطرق بالثلوج أو الجليد.

-حافظ على مسافة الآمان بينك وبين السيارات التي أمامك، يجب ترك على الأقل مسافة 2 سيارتين أو 3 سيارات بين المركبتين.

-تجنب الدوران و الانعطافات المفاجئة عند السياقة.

-تحقق من ضغط الإطارات ومن فعاليتها.

-لوازم وعتاد يجب أن يكون على متن السيارة، في حالة غلق الطريق بسبب تراكم الثلوج.

-ماسحة أو مكشطة جليد.

-دلو من مضاد التجمد.

-بطانية صوفية.

-قبعة، قفازات، حذاء طويل.

-سلاسل ثلج، ان كنت تحسن إستعمالها.

-مصباح يدوي.

-بعض الطعام محفوظ، وأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، علبة الإسعافات الأولية.

-سترة مضيئة، مثلثات التحذير.