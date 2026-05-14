قسنطينة: توقف معتدي على أشخاص باستعمال سلاح أبيض محظور

تمكنت مصالح الأمن بولاية قسنطينة، من توقيف شخص إعتدى على أشخاص باستعمال سلاح أبيض محظور.

القضية جاءت على إثر تداول مقطع فيديو عبر صفحات الفايسبوك، يتضمن مشاهد توثق قيام شخص مشتبه فيه بالإعتداء على عدة أشخاص بواسطة سلاح أبيض محظور بأحد أحياء مدينة قسنطينة. ما تسبب في خلق جو من اللاأمن وسط الساكنة.

تبعا لذلك تم فتح تحقيق في القضية تحت إشراف النيابة المحلية، أين تمكنت فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. بالتنسيق مع عناصر الشرطة بالأمن الحضري التاسع، في ظرف وجيز. من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيه ، أين تم توقيفه ، وتحويله إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية ، تم انجاز ملف قضائي قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة

