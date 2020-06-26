قسنطينة: توقيف أشخاص تورطوا في شجار جماعي وحجز أسلحة بيضاء

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري التاسع بأمن ولاية قسنطينة ، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 32 سنة.

وحسب بيان ذات الهيئة الأمنية متورطين في قضية المشاجرة باستعمال أسلحة بيضاء، الإعداد لارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات وزرع الرعب بين المواطنين.

وتعود وقائع القضية إلى مطلع الأسبوع المنصرم على اثر بلاغ بخصوص نشوب شجار جماعي بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الشباب بمدخل عمارات حي بوذراع صالح.

ومكنت التحريات الحثيثة والاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم، ليتم توقيفهم تباعا.

وبتفتيش مقرات إقامتهم تم العثور على الأسلحة البيضاء المستعملة في الشجار، منها سكينين من الحجم الكبير، عصا، سيف تقليدي الصنع، ليتم حجزها .

زبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية .