قسنطينة: توقيف امرأتين متورطتين في النصب والاحتيال عبر السحر والشعوذة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني حميدان (مجموعة قسنطينة) من توقيف امرأتين تبلغان من العمر 42 و47 سنة، بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، إضافة إلى النصب والاحتيال وسلب أموال الغير باستعمال السحر والشعوذة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي مصالح الدرك الوطني شكوى من أحد المواطنين، تفيد بتعرض زوجته لعملية نصب واحتيال باستعمال أعمال السحر والشعوذة، مع الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ458 مليون سنتيم من منزل العائلة.

وعلى إثر ذلك، باشرت المصالح المختصة تحقيقات ميدانية مكثفة، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما ووضع خطة محكمة للإيقاع بهما. حيث تم الترصد لإحدى المشتبه فيهما أثناء توجهها إلى منزل الضحية في محاولة للاستيلاء على مبلغ مالي إضافي يقدر بـ200 مليون سنتيم.

وقد أسفرت العملية عن توقيفها في حالة تلبس، وبحوزتها كيس بلاستيكي يحتوي على مبلغ 50 مليون سنتيم، ليتم تحويلها إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيقات.

كما مكنت التحريات المعمقة من توقيف شريكتها واسترجاع مبالغ مالية معتبرة، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.