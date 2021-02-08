قسنطينة: توقيف جماعة أشرار متورطة في سرقة منزل واسترجاع المسروقات

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي عين اسمارة بأمن ولاية قسنطينة من تفكيك جمعية أشرار تتكون من 03 أشخاص.

وتتراوح أعمارهم الموقوفين بين 22 و 29 سنة، لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات أو جنح.

بالإضافة الى السرقة من داخل مسكن بتوافر ظروف التسلق، الكسر والتعدد .

حيثيات القضية تعود لنداء عبر قاعة الإرسال بخصوص تلقي مكالمة هاتفية من قبل احد المواطنين، تفيد دخول شخصان لمسكن جيرانه.

وتنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان، وبعد تطويقه وغلق جميع المنافذ، لفت انتباههم شخصان يقفزان من الطابق الثاني للمسكن.

وتم توقيفهما على الفور، حيث كانا يرتديان قناعين ( كاغول) وكذا قفازات.

وبعد إخضاعهما للتفتيش عثر بحوزتهما على المسروقات والمتمثلة في كمية من المصوغات من المعدن الأصفر ومبلغ مالي من عملات أجنبية.

وتم تحويلهما لمقر المصلحة، أين لفت انتباه الشرطة شخص بدت عليه علامات ارتباك، كان بالقرب من مقر الأمن، ليتم توقيفه.

التحقيق المعمق أفضى إلى وجود علاقة بين هذا الأخير والمشتبه فيهما والذي اقر بضلوعه في المشاركة والتخطيط المسبق لعملية السرقة.

وخلال تفتيش مقر إقامة هذا الأخير بناء على إذن من السلطة المختصة، تم حجز قناع وقفازات مشابهة للمحجوزة مسبقا.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية وفق ملف اجراءات جزائية.