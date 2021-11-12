قسنطينة: توقيف جمعية أشرار مختصة في الإختطاف

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول بأمن دائرة علي منجلي بولاية قسنطينة إثر دوريات عملياتية، من توقيف 3 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا.

وفي هذا السياق أفاد بيان لمصالح أمن الولاية اليوم الجمعة، أن أعمار الموقوفين تتراوح مابين 25 و31 سنة، عن قضية تكوين جمعية أشرار.

وهذا لغرض ارتكاب جنايات ضد الأشخاص.الاختطاف باستعمال مركبة تحت طائلة الاستدراج، العنف، التهديد و السرقة.

بالمقابل، أضاف البيان أن قائع القضية تعود مجرياتها نهاية الشهر المنصرم أين قام عناصر الشرطة بذات المصلحة بدوريات راجلة على مستوى الوحدة الجوارية 7.

حيث لفت انتباههم مركبة بداخلها شخصين و بالقرب منها شخص آخر قام بالاعتداء بالعنف على فتاة و جرها بالقوة داخل المركبة ليلوذوا بعدها بالفرار.

على إثرها، تم اللحاق بالمركبة بالتنسيق مع قوات الشرطة العاملة في الميدان حيث رصد أحد المشتبه فيهم و بجانبه الضحية قرب إحدى العمارات بذات المنطقة.

في هذا الشأن و بمجرد مشاهدته لقوات الشرطة، لاذ بالفرار تاركا الفتاة المختطفة ملقاة على الأرض و مصابة في أنحاء مختلفة من جسدها.

كما أسفر التدخل الفوري لقوات الشرطة عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، ثم شركائه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية و حجز المركبة المستعملة في العملية.

في سياق آخر، أفضى التحقيق إلى أن الضحية تعرضت للاختطاف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، العنف، بعد سرقة هاتفها المحمول.

هذا و بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية.

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