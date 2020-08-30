قسنطينة.. توقيف خمسيني متلبس ببيع المشروبات الكحولية بمنزله

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن قسنطينة، من توقيف خمسيني، تورط في قضية المتاجرة بالمشروبات الكحولية، دون رخصة وداخل النسيج العمراني.

واستغل المشتبه فيه، منزله العائلي الكائن بالحي الراقي المنظر الجميل.

وأكدت مصالح الشرطة، أن تحرك رجال الأمن جاء عن طريق بلاغ ورد عبر صفحة الفيسبوك، لأمن ولاية عاصمة الشرق.

وعقب الاستغلال الجيد للمعلومة، تم رسم خطة أمنية مكنت من ضبط المتهم متلبسا ببيع الخمور.

أين تم حجر أكثر من 52 قارورة مشروبات كحولية من مختلف السعات، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع تحويل الموقوف إلى النيابة المحلية.