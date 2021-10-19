قسنطينة: توقيف سارقي شقق قيد الانجاز

أوقفت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي ماسينيسا بأمن دائرة الخروب أمن ولاية قسنطينة. شخصين يبلغان من العمر 19 و25 سنة. لتورطهما في قضية السرقة من داخل شقق جاهزة بتوافر ظروف تعدد الجناة. التسلق، الكسر، التخريب العمدي لملك الغير وحمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس ( سكين ) دون مبرر شرعي.

وقائع القضية تعود إلى بلاغ من قبل حارس ليلي بورشة بناء متواجدة على مستوى مدينة ماسينيسا الخروب. بخصوص تعرض بعض الشقق الى فعل السرقة.

على إثره تم التنقل الفوري لقوات الشرطة إلى عين المكان. أين تم توقيف الفاعلان وتحويلهما لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. مع استرجاع المسروقات المتمثلة في صنابير المياه والغاز الطبيعي و حجز سلاح أبيض محظور (سكين من الحجم الكبير) كان بحوزة أحدهما.

بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيان قدما بموجبه أمام النيابة المحلية.