قسنطينة: توقيف سارق مؤسسة تربوية في بكيرة

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري بكيرة بأمن دائرة حامة بوزيان، بقسنطينة، من توقيف مشتبه فيه يبلغ 20 سنة.

وتورط العشريني في الإعداد لارتكاب جناية متبوع بالسرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل والتعدد والكسر.

وتعود وقائع القضية لأواخر الشهر الماضي، على اثر شكوى تقدمت بها مديرة مؤسسة تربوية بخصوص التعرض لفعل السرقة من مجهول.

واستولى الفاعل، بعد تخريب أقفال الباب على جهاز إعلام آلي بجميع لوازمه، ثلاثة طابعات، مدفئتين، 5 لوحات مفاتيح للإعلام الآلي.

كما استولى على مثبتين للتوتر الكهربائي، حقيبة بها وسائل التركيب والتفكيك، MODEM.

بعد البحث والتحري توصلت المصلحة لمعلومات بخصوص هوية المشتبه فيه، أين تم توقيفه بالقرب من سكناه وتحويله للمصلحة مع استرجاع المسروقات.

وبعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائرية في حق المعني، تم تقديمه أمام النيابة المحلية .