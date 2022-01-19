قسنطينة: توقيف ستيني يستعمل مئزر طبيب لسرقة هواتف المرضى بالمستشفى

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري السابع عشر بالتنسيق مع الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية قسنطينة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 65 سنة، لتورطه في قضايا السرقة في حالة تلبس، السرقة بالنشل، حيازة سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود إلى تمكن عناصر الشرطة من المصلحتين أثناء قيامهم بدوريات مشتركة بإقليم الإختصاص، من ضبط شخص متلبسا بالسرقة بالنشل. وذلك تلبية لنداء فتاة تعمل بعيادة طبية خاصة. أين إستغل الفاعل تركها للهاتف بمكتبها ودخولها لمكتب الطبيب. ليحاول الفرار وبعد تفطنها له قامت بإبلاغ قوات الشرطة التي كانت قريبة من المكان. ليتم مباشرة توقيفه و بحوزته الهاتف المسروق و سلاح أبيض محظور. بالقرب من سوق شعبي وتحويله إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تبين من خلال التحقيق مع المشتبه فيه ضلوعه في 06 قضايا سرقة أخرى مسجلة بالأمن الحضري الثالث. أين كان المعني يلج المستشفى الجامعي و يتنكر بمئزر طبيب. و يقوم بدورية على المرضى و يستغل حالة العاجزين منهم ليسرق هواتفهم.

وبعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملفات إجراءات جزائية منفصلة عن كل قضية في حق المعني قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.

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قسنطينة: الإطاحة بعصابة إجرامية للمتاجرة بالمهلوسات تورطت معها 3 شركات للأدوية

تمكنت مصالح الشرطة القضائية في قسنطينة، من الإطاحة بعصابة إجرامية متكونة من 7 أشخاص تتاجر بالحبوب المهلوسة. تورطت فيها 3 شركات للأدوية. وتم خلال هذه العملية، حجز كمية ضخمة من المهلوسات قدرت بـ118920 قرص من المؤثرات العقلية. كما تنشط العصابة الاجرامية المنظمة عبر التراب الوطني في مجال ترويج المهلوسات. وانطلقت العملية انطلقت بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، حيث كللت في البداية بتوقيف 4 أفراد مشتبه فيهم. وحجز أزيد من 62 ألف قرص مهلوس من نوع بريغبالين 300 ملغ كانت مخبأة بمنزل في منطقة معزولة.

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