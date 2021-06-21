قسنطينة.. توقيف شابة محل بحث تحترف النصب عبر “الفايسبوك”

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة من توقيف شابة تبلغ 34 سنة تحترف النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح ذات السلك النظامي، أن حيثيات القضية تعود لإيداع عدة أشخاص لشكاوى بخصوص تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل فتاة.

وأضاف المصدر، أن الأشخاص تعرضوا للنصب خلال معاملات عبر “الفايسبوك”، بعرض أجهزة كهرومنزلية لعلامات تجارية عالمية بسعر زهيد. مضيفا أن التحريات التي تم إطلاقها مكنت من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها.

وأفضى التحقيق إلى أن الفتاة تعمد لإنشاء صفحات بأسماء مستعارة تعرض من خلالها هذه المنتوجات لجر ضحاياها. حيث يقوم الضحايا بصب مبالغ مالية بحسابها البريدي دون تقديم لهم أي خدمة وتغلق الحساب لتعاود الظهور بحساب مستعار جديد.

وحسب المصدر ذاتها، فإن قيمة المبالغ المالية التي قامت بسلبها من الضحايا فاقت 9 ملايين دينار. وتبين من خلال التحقيق، أن المعنية محل بحث وفق أوامر قضائية في العديد من ولايات الوطن، حسبما تم إيضاحه.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية بحق الموقوفة عن جرم “النصب والاحتيال على الجمهور عبر الفايسبوك. وتم تقديم المعنية، بموجبه أمام النيابة المحلية.