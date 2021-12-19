قسنطينة: توقيف شبكة تحتال على العقارات بتزوير محررات رسمية

تمكنت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من توقيف شبكة جهوية. تنشط في 3 ولايات من شرق البلاد.

وحسب بيان أمن قسنطينة كانت تقوم هذه الشبكة بعدة عمليات تتعلق بالاحتيال تتعلق ببيع العقار عن طريق التزوير بمحررات إدارية.

وتتكون هذه المجموعة من 4 أشخاص قدموا أمام النيابة عن تهمة تكوين جمعية أشرار، تقليد أختام الدولة. واستعمالها في محررات رسمية للتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

بالإضافة إلى ذلك، تقليد وتزييف الكتابات والتوقيعات، اصطناع اتفاقات والتزامات وإدراجها في محررات رسمية، انتحال شخصية الغير والحلول محلها. الإدلاء بإقرارات كاذبة في صورة وقائع صحيحة والتعدي على ملكية عقارية.

وقائع القضية تعود لتقدم صاحب ملكية عقارية بعريضة بخصوص تعرضه لفعل التزوير واستعمال المزور طال بيع قطعة أرضية ملك له. من قبل مجهولين.

على إثرها تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية، أسفرت بعد تمديد الإختصاص إلى ولايات مجاورة. من استرجاع عدد معتبر من الوثائق المزورة.

وتمثلت الوثائق المسترجعة في بطاقات هوية، شهادات ميلاد، عقود بمختلف أنواعها، تصاميم ودراسات. بالإضافة إلى ذلك أختام دولة مقلدة وورق قديم يستخدم في تزوير العقود.

كما تم توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم تم تحويلهم لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تبين ضلوع المعنيين في عديد العمليات المماثلة، بولاية قسنطينة، وولايتين من شرق الوطن.

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