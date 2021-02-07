قسنطينة: توقيف شخصين تورطا في حيازة على مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ الخروب بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 سنة.

وقد تورطا في الحيازة والحصول على مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تحمل خصائص مخدرة ومؤثرة عقليا بدون رخصة لغرض البيع.

وتعود حيثيات القضية تعود إلى معلومات متحصل عليها بخصوص قيام مشبوهين بترويج الأدوية بالقطب السكني الجديد ماسينيسا.

ليتم مباشرة الأبحاث و التحريات الميدانية مع استغلال كافة المعلومات المستقاة.

وقامت عناصر الفرقة بتوقيف المعنيان على متن مركبة من نوع ” DACIA STEPWAY “.

وبإخضاعهما رفقة المركبة للتفتيش، تم حجز 13 مشط من دواء بريغابلين 300 ملغ اضافة الى مبلغ مالي قدر بـ 123600دج.

أما المركبة فضبط بداخلها 18 مشط من ذات الدواء داخل صندوق القفازات، ليتم تحويلهما الى مقر الفرقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.