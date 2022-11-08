قسنطينة: توقيف شخصين قلّدا أختام الدولة وزوّرا وثائق إدارية تخص 32 مؤسسة

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثاني عشر في عملية نوعية من توقيف شخصين يبلغان من العمر 55 و 59 سنة. أحدهما موظف في إدارة عمومية. متورطين في قضية تقليد أختام الدولة، التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية رسمية.

العملية قادتها عناصر الأمن الحضري الثاني عشر بعد التنسيق مع العناصر المكلفة بالاستعلام. التي قامت بعملية ترصد كللت بتوقيف المعنيين. حيث كانا على متن مركبة سياحية متلبسين بتزوير محررات إدارية رسمية تخص الضرائب، ليتم تحويلهما لمقر الأمن الحضري الثاني عشر.

التحقيق المعمق مكّن بعد تفتيش المركبة و منزليهما، من ضبط و حجز كمية جد معتبرة من الوثائق الإدارية المزورة، تعود لـ 32 مؤسسة بين عمومية و خاصة. كذا معدات مستعملة في عملية التزوير، و أختام مقلدة .

بعد تأكيد شكاوى الممثلين القانونيين للمؤسسات المعنية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، و تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية وفق ملف إجراءات جزائية.