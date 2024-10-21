قسنطينة: توقيف شخصين واسترجاع مسروقات من الذهب

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الباي، في قسنطينة، من توقيف شخصين، بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار، وجناية السرقة مع توافر ظرفي التسلق والكسر.

وحسب بيان لذات المصلحة، تعود حيثيات القضية إلى شكوى مقدمة من طرف الضحية مفادها تعرض منزله للسرقة من طرف مجهولين.

واستغلالا لكمرات المراقبة وبعد القيام بالمعاينات اللازمة لمنزل الضحية، تم تنشيط عنصر الاستعلامات.

أين تم رصد المشتبه فيه على مستوى أحد الأحياء وهو يرتدي حذاء الضحية متجها نحو منزله.

وبعد أخذ إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تشكيل دورية والتنقل إلى منزله ليعثر عليه هناك. وبعد تفتيش المنزل عثر على بعض من المسروقات مخبأة داخله.

ليتم على الفور تحويل المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عن توقيف شريكه في الجريمة. مع تحديد مكان إخفاء باقي المسروقات المتمثلة في مصوغات من الذهب تفوق قيمتها المالية مليار سنتيم.

كما تم استرجاع مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، وكمية من الكيف المعالج، وملابس الضحية، ومحركات خاصة بتصفية مياه المسبح.

وفور الإنتهاء من التحقيق تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتحويلهما إلى العدالة.