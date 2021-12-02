قسنطينة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 77 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الدقسي عبد السلام التابعة لأمن ولاية قسنطينة، من حجز 77 ألف و540 قرصا مهلوسا. كما أسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف شخصين مشتبه فيهما المتاجرة بها، حسب ماعلم من خلية الاتصال بذات السلك النظامي.

وأوضح المصدر نفسه، أن العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بعقد صفقة لتحويل كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية على مركبتين.

وعلى اثر هذه المعطيات، تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من تحديد مكان تواجد المركبتين، وتوقيفهما على مستوى أحد الأحياء الشعبية.

وبعد تفتيش المركبتين المشبوهتين تم العثور على كمية المؤثرات العقلية في المركبة الأولى. فيما تم العثور على مبلغ 12 مليون و400 ألف دج من عائدات الترويج على متن المركبة الثانية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام النيابة المحلية بمحكمة قسنطينة الابتدائية.

ويواجه الموقوفين قضية تكوين جماعة أشرار، والممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة. وكذا نقل وتوزيع وبيع أدوية صيدلانية موجهة للطب البشري دون رخصة باستعمال مركبة ذات محرك، وانتحال هوية الغير والحلول محلها.

والجدير بالذكر، إلى أن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي التابعة لأمن ولاية قسنطينة كانت قد تمكنت أمس الأربعاء من توقيف شخصين. وكذا حجز أزيد من 77 ألف قرص مهلوس توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة بإحدى الوحدات الجوارية بذات المقاطعة الإدارية.