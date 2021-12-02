قسنطينة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 77 ألف قرص مهلوس
تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الدقسي عبد السلام التابعة لأمن ولاية قسنطينة، من حجز 77 ألف و540 قرصا مهلوسا. كما أسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف شخصين مشتبه فيهما المتاجرة بها، حسب ماعلم من خلية الاتصال بذات السلك النظامي.
وأوضح المصدر نفسه، أن العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بعقد صفقة لتحويل كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية على مركبتين.
وعلى اثر هذه المعطيات، تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من تحديد مكان تواجد المركبتين، وتوقيفهما على مستوى أحد الأحياء الشعبية.
وبعد تفتيش المركبتين المشبوهتين تم العثور على كمية المؤثرات العقلية في المركبة الأولى. فيما تم العثور على مبلغ 12 مليون و400 ألف دج من عائدات الترويج على متن المركبة الثانية.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام النيابة المحلية بمحكمة قسنطينة الابتدائية.
ويواجه الموقوفين قضية تكوين جماعة أشرار، والممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة. وكذا نقل وتوزيع وبيع أدوية صيدلانية موجهة للطب البشري دون رخصة باستعمال مركبة ذات محرك، وانتحال هوية الغير والحلول محلها.
والجدير بالذكر، إلى أن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي التابعة لأمن ولاية قسنطينة كانت قد تمكنت أمس الأربعاء من توقيف شخصين. وكذا حجز أزيد من 77 ألف قرص مهلوس توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة بإحدى الوحدات الجوارية بذات المقاطعة الإدارية.
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وفي بيان لامن الولاية، فقد نمكنت ذات العناصر من حجز قرابة 16 ألف كبسولة بريغابالين ذو الخصائص المؤثرة عقليا، و ذلك بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين.
كما تم توقيف شخص و حجز مركبة سياحية كان يستخدمها في الترويج و النقل بين ولاية قسنطينة و ولاية أخرى شرقية
بالمقابل و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضده تم تقديمه اام النيابة المحلية بمحكمة قسنطينة الابتدائية.
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أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني حسب وزارة الدفاع الوطني.
وحسب الحصيلة العملياتية التي نشرتها وزارة الدفاع، والتي شملت الفترة الممتدة ما بين 24 و30 نوفمبر الماضي، تم توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.
وأضافت وزارة الدفاع، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 11 تاجر مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.
في حين تم خلال هذه العمليات، إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. كما تقدر كمية المخدرات، بـ3 قناطير و33 كيلوغرام من الكيف المعالج -تضيف وزارة الدفاع-.
كما تم توقيف 28 تاجر مخدرات بحوزتهم 62 كيلوغرام من نفس المادة و203740 قرصا مهلوسا. وهذا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى -حسب وزارة الدفاع-.
ومن جهة أخرى، أضاف بيان وزارة الدفاع، أوقفت مفارز للجيش، 55 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت. كما ضبطت ذات المفارز، 10 مركبات و70 مولدا كهربائيا و41 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات.
بالإضافة إلى معدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل بعمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب -تشير وزارة الدفاع-.
كما تم توقيف 5 أشخاص آخرين وحجز 5 بنادق صيد و4 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. و18250 علبة من مادة التبغ. وتم ذلك بكل من ولايات غرداية والجلفة وعين ڨزام -يضيف البيان ذاته-.
في حين أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ11804 لتر. وذلك بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.
كما تم توقيف 63 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وجانت والوادي وبشار وتبسة.
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