قسنطينة: توقيف شخصين وحجز قطع أثرية ومعدات تنقيب

تمكنت عناصر الشرطة بفرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بقسنطينة. من توقيف شخصين وحجز قطع أثرية ذات قيمة تاريخية ومعدات تستعمل في التنقيب دون ترخيص.

حيثيات القضية تعود لتمكن عناصر الفرقة من رصد منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عرض أجهزة للبيع تستعمل في التنقيب. بعد إستغلال المعلومات وتكثيف التحريات التقنية تم تحديد هوية صاحب المنشور و توقيفه رفقة شريكه.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة وبتفتيش مسكن المعنيان تم حجز قطع نقدية وأحجار أثرية ذات قيمة تاريخية لمختلف الحضارات ومعدات تنقيب. ومواصلة للتحقيق و بالتنسيق مع فصيلة مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية والملكية الفكرية بفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. وبعد عرض المحجوزات للخبرة على مختصين من مديرية الثقافة لولاية قسنطينة والمتحف العمومي “سيرتا ” تبيّن أنها آثار ذات قيمة تاريخية تعود لمختلف الحضارات.

خلال هذه العملية النوعية تم حجز : 1381 قطعة نقدية ، 132 قطعة حلي. بالإضافة كذلك إلى 59 قطعة من مختلف الأحجار، 13 تمثال ، 11 من المستحقات ، 30 قطعة من بقايا الأواني و القطع المعدنية و الفخارية وعيارات. بالإضافة كذلك إلى 08 أجهزة كاشف معادن و كذا معدات مختلفة تستعمل في التنقيب. كمية من مادتي الزئبق و الأمونياك و صاعق كهربائي

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيان قدما بموجبه أمام النيابة المحلية عن قضية إجراء أبحاث أثرية دون ترخيص. إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب ، اقتناء وتسويق تجهيزات حساسة متأتية من التهريب دون رخصة أو اعتماد واستخدامها لغرض غير مشروع التنقيب عن الآثار حيازة سلاح من الصنف السادس صاعق كهربائي.

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