قسنطينة.. توقيف شخصين وحجز كمية من الكوكايين

تمكنت الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة الغش والتهريب بقسنطينة، التابعة إقليمياً للمديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 200 غ من مادة الكوكايين نوع “كيرستال” كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف سيارة.

وحسب بيان لمصالح الجمارك فقد تم حجز 200 غ من مادة الكوكايين نوع “كيرستال”. وتوقيف شخصين مشتبه في تورطهم في هذه القضية، وحجز وسيلة النقل المتمثلة في سيارة نفعية.

