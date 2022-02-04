قسنطينة: توقيف شخصين وحجز 14غ كوكايين

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من شخصين. خ.س يبلغ من العمر 38 سنة، ح.أ يبلغ من العمر 30 سنة تمتهن المتاجرة غير الشرعية بالكوكايين الصلبة

تعود تفاصيل القضية إلى قيام أفراد فصيلة الأمن والتدخل بدورية على مستوى محور دوران جبل الوحش بقسنطينة. في حدود الساعة 00:30 صباحا. أين لفت انتباههم سيارة سياحية كانت مركونة بجانب الطريق وعلى متنها الشخصين السالفي الذكر.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشهما تفتيشا دقيقا، تمكن عناصر الفصيلة من العثور على كمية من مادة الكوكايين الصلبة. مقدرة بـ 14غ. ومبلغ مالي بحوزة أحدهما قدر ب 793000دج.

ليتم بعدها توقيف الشخصين المشتبه فيهما، وتحويل المركبة إلى المقر. أين تم مباشرة التحقيق معهما من طرف أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة.

بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية، أين تم إيداعهما الحبس.

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