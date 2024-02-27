قسنطينة: توقيف شخصين وحجز 30 ألف قرص مهلوس بعين عبيد

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين عبيد ولاية قسنطينة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين. من توقيف شخص يتاجر بالمخدرات مع فرار شريكه.

الشخص الموقوف (ح.ح) بالغ من العمر (36) سنة مع فرار شريكه في الجريمة، بتهمة جناية تهريب مواد صيدلانية باستعمال وسيلة نقل على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية. جنحة المتاجرة بمواد صيدلانية بدون رخصة.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة مفادها وجود مركبة مشبوهة تحمل ترقيم ولاية مجاورة. على متنها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

واستغلالا للمعلومة تم وضع نقطة مراقبة بالمحور الدوراني كحالشة كبار أين تم توقيف المركبة محل المعلومة يقودها مالكها. ليتم إقتياده والمركبة إلى مقر الفرقة قصد التفتيش الدقيق ليتم العثر على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة كانت مخبأة تحت الصندوق الخلفي لها. و الذي قام المشتبه فيه بإجراء تعديلات عليه أين قام بتركيب صندوق حديدي تحت الصندوق الأصلي للمركبة من أجل نقل الممنوعات قصد الإفلات من المصالح الأمنية.

كما أسفر التحقيق عن حجز 29850 قرص مهلوس نوع بريغابالين. بالإضافة إلى مركبتين نفعيتين كانتا تستعملان في نقل الممنوعات، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية. تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتحويلية إلى الجهات القضائية المختصة.