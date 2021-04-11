قسنطينة.. توقيف شخصين يسرقان قضبان السكة الحديدية

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من شخصين.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد تم توقيف أفراد الشبكة، بتهمة سرقة قضبان حديدية خاصة بالسكة الحديدية لنقل البضائع.

وتعود حيثيات القضية إلى تقديم الممثل القانوني للمنشآت القاعدية للسكك الحديدية لشكوى ضد مجهول.

وتتمثل الشكوى، في سرقة أعمدة المعلومات لمنعطفات السكة الحديدة الخاصة بنقل البضائع.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف الدوريات، تم القبض على الشخصين السالفي الذكر على مستوى قرية لعزيز بلقاسم وهما في حالة تلبس.

وأسفرت هذه العملية عن حجز كافة الوسائل المستعملة في الجريمة.

وفور إتهاء التحقيق، تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتحويلهما أمام العدالة.