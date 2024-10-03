قسنطينة: توقيف شخصين يمتهنان السرقة من داخل المنازل بعين الباي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الباي من توقيف شخصين. و فرار شخصين أخرين، تتراوح أعمارهم مابين “16 و 19” سنة. وجهت لهم تهمة جناية تكوين جمعية أشرار، التحطيم العمدي لملك الغير متبوع بالسرقة بالتعدد في عدة قضايا.

حيثيات القضية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها خاصه ما يمس منها بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. وبعد قيام أفراد الفرقة بدورية ليلية بحي بلحاج بزواغي سليمان أين لفت إنتباههم وجود شخصين معهما حقيبتين كبيرتي الحجم. بها أدوات منزلية كهربائية وكذا أدوات مكتبية.

على الفور تم تحويلهما إلى مقر الفرقة للتحقيق حول ملكيتهم للأغراض، ليتبين أثناء التحقيق تورطهم في قضية سرقة سابقة لبطارية شاحنه ولواحقها. حسب شريط فيديو لكاميرات المراقبة، ليتم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهما. وتقديمهم للعدالة في قضية سرقة بطارية الشاحنة ولواحقها.

بعدها تقدم أحد المواطنين لمقر الفرقة لرفع شكوى التحطيم العمدي المتبوع بالسرقة من داخل منزل أخيه الكائن بحي بالحاج. على إثر تلقي الشكوى تم عرض المحجوزات المنزلية على الضحية. أين قام بالتعرف عليها وأكد ملكيته لها، ليتم تحرير ملف قضائي آخر ضد المشتبه فيهما. وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.