قسنطينة: توقيف شخصين يمتهنان السرقة من داخل السيارات باولاد رحمون

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد رحمون بولاية قسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية.

وتتكون الشبكة الإجرامية من شخصين (ك.ز) البالغ من العمر 31 سنة. (ز.أ) البالغ من العمر 38 سنة تمتهن السرقة من داخل السيارات.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة مفادها وجود سيارة نفعية تحمل ترقيم ولاية مجاورة تمتهن السرقة من داخل السيارات. استغلالا للمعلومة تم تنشيط عنصر الاستعلامات من أجل تحديد رقم تسجيل المركبة وهوية مالكها.

كما تم وضع دورية مموهة تزامنا مع وقت صلاة العصر على المستوى الطريق الوطني رقم 10 بمحاذاة موقف الراحة لمصلى. أين لفت إنتباههم السيارة محل المعلومة أين ترجل منها المشتبه فيهما. أحدهما كان يحمل بيده ألة حديدة و توجها نحو إحدى المركبات المتوقفة قصد السرقة. ليحاولا الفرار فور مشاهدة أفراد الدروية ليتم توقيفهما بمدخل قرية بونوارة.

بعد محاولة الفرار مرة أخرى وإبداء مقاومة عنيفة أثناء التوقيف. على فور تم تحويلهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عنه توقيف المشتبه فيهما. مع حجز مركبتين نفعيتين. بالإضافة كذلك إلى مختلف الوسائل المستعملة في عمليات السرقة مع حل 10 قضايا عالقة تورط فيها المشتبه فيهما.

فور استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهما. وتحويلهما أمام الجهات القضائية المختصة.