قسنطينة: توقيف شخصين يمتهنان سرقة الكوابل الهاتفية

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة ممثلة في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعلي منجلي، من توقيف شخصين، بتهمة جنحة سرقة كوابل نحاسية ملك لشركة إتصالات الجزائر، جنحة التخريب العمدي لملك الغير.

وحسب بيان لذات الهيئة، تعود حيثيات القضية إلى شكوى مقدمه إلى أفراد الفرقة من طرف الممثل القانوني لشركة إتصالات الجزائر بقرية قطار العيش عين الباي بلدية الخروب.

ليتم على الفور تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان. أين شوهد شخص مجهول بالقرب من الأعمدة التي تم قطع الكوابل منها ليحاول الفرار فور رؤيته لأفراد الدورية.

ليتم توقيفه وإقتياده لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عن توقيف شريكيه في الجريمة. مع إسترجاع كمية معتبرة من الكوابل الهاتفيهة المسروقة. وقاطع كوابل حجم كبير “سيزاي”، مع حجز المركبة المستعملة في نقل المسروقات.