قسنطينة.. توقيف شخص بتهمة البلاغ الكاذب والتبليغ عن جريمة وهمية

تمكنت مصالح أمن قسنطينة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، بتهمة البلاغ الكاذب، والتبليغ عن جريمة وهمية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت هذه العملية، على إثر شكوى مقدمة من قبل المسمى “س. م”، مفادها تعرضه للضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض وسرقة مبلغ مالي قدره 450 مليون سنتيم.

وأورد المعني في شكواه، أنه كان يحمل هذا المبلغ المالي معه، لغرض إيصاله إلى صديقه المدعو “ي.ب”، البالغ من العمر 40 سنة.

هذا وتعود وقائع هذه القضية، حسب تصريحات المعني، إلى أنه ذهب إلى ولاية مجاورة بغية معرفة قيمة العملة الصعبة.

مضيفا أنه وأثناء عودته تعرض لمناورة من قبل سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 79، وهو الأمر الذي جعله يتوقف بالجانب الأيمن من الطريق ويترجل من السيارة للاستفسار عن سبب المناورة.

ليترجل مجموعة من الأشخاص من السيارتين، أين قاموا بالاعتداء عليه وسرقة المبلغ الذي كان بحوزته.

وتم فتح تحقيق مكثف في القضية من قبل أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، وباستغلال كافة الوسائل التقنية للبحث والتحري، تبين أن المعني اصطنع جريمة وهمية بغرض التملص من الشخص المدان له بالمبلغ المالي.

كما تبين إن جميع الوقائع المبلغ عنها في بداية القضية من صنع المشتبه به، لتغليط مصالح الأمن والشخص المدان له.

وتم تحرير ملف قضائي ضد المعني “ي . ب”، بتهمة البلاغ الكاذب والتبليغ عن جريمة وهمية وتحويله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، حسب ذات البيان.