قسنطينة: توقيف شخص بحوزته 6300 قرص “SENTROM” خاص بأمراض القلب

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر ثلاثون 30 سنة. بتهمة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، حيازة مواد صيدلانية دون ترخيص.

تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفصيلة مفادها قيام شخص بالمتاجرة غير الشرعية بدواء سينتروم SENTROM ذو منشأ أجنبي الخاص بأمراض القلب. إستغلالا للمعلومة تم تشكيل دورية وتحديد مكان تواجد المشتبه فيه. أين تم رصده وبحوزته كمية معتبرة من الدواء السالف الذكر داخل علب كرتونية. ليتم توقيفه وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. أين أكد أنه قام بإقتناء الدواء من دولة مجاورة لغرض بيعه والإستفادة من ثمنها.

العملية أسفرت عن حجز 6300 قرص نوع سينتروم “SENTROM” خاص بأمراض القلب. أين تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتحويليه إلى العدالة.