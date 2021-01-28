قسنطينة: توقيف شخص متورط في قضية محاولة سرقة مركبة

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قسنطينة: توقيف شخص متورط في قضية محاولة سرقة مركبة
بقلم نسرين محفوف

أوقفت مصالح أمن ولاية قسنطينة، اليوم الخميس، شخص متورط في قضية محاولة سرقة مركبة.

حيثيات القضية تعود إلى شكوى تقدم بها الضحية بخصوص تعرض مركبته من نوع ” داسيا ستابواي ” إلى محاولة السرقة.

ومكنت المعاينة الميدانية لمسرح الجريمة من رصد بعض القرائن عن المشتبه فيهم، بالإضافة إلى معدات الكترونية تستعمل في تشغيل السيارات.

ومكنت التحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي.

وبعد إعداد خطة عملياتية محكمة تم إيقاف الفاعل على متن مركبته، حيث بعد إخضاعها للتفتيش تم العثور على معدات تستعمل بسرقة المركبات.

وتم تحويل الفاعل إلى مقر الفرقة لاستكمال اجراءات التحقيق.


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