قسنطينة: توقيف شخص وبحوزته كمية من الكوكايين

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني عشر بأمن ولاية قسنطينة خلال عملية شرطية بقطاع الاختصاص من توقيف مركبة مشبوهة على متنها شخص.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أشكالها ، لاسيما المتعلقة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث أن الشخص الموقوف وفور إخضاعه والمركبة لعملية التفتيش الأمني ضبط بحوزته على كمية من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين” بوزن 15.34 غرام.

المشتبه فيه تم تحويله رفقة المضبوطات والمركبة لمقر الأمن الحضري لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور