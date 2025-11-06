قسنطينة.. توقيف شخص وحجز قرابة 12 ألف كبسولة بريغابالين بأولاد رحمون

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد رحمون - مجموعة قسنطينة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35سنة، بتهمة نقل وحيازة مؤثرات عقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ ( مزدوجة الإمضاء) قصد البيع.

تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات مفادها تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ. وذلك على متن سيارة سياحية قادمة من ولاية ورقلة باتجاه إحدى الولايات المجاورة.

ليتم توقيف المركبة وتفتيشها، حيث عثِر بداخلها على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية كانت مموَّهة ومخبَّأة بإحكام.

العملية أسفرت عن توقيف شخص، وحجز 11700 كبسولة بريغابالين 300 ملغ. وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.