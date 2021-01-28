قسنطينة: توقيف شخص وحجز 34 محرك ميكانيكي مستعمل من صنع أجنبي

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمت عملية التوقيف بتهمة تهريب سلعة أجنبية متمثلة في محركات ميكانيكية لمركبات مستعملة.

وأضاف البيان، أن حيثيات القضية تعود لورود معلومات إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخروب.

وتفيد المعلومات بتواجد عدد معتبر من محركات السيارات بمرأب شخص ببلدية الخروب.

وقامت مصالح الدرك بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب وأخذ إذن بالتفتيش.

وتم تنقل أفراد الفرقة إلى المرآب، حيث تم حجز 34 محرك مستعمل لمختلف أنواع السيارات.