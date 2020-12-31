قسنطينة: توقيف شخص وحجز 5800 قرص مهلوس نوع “بريغابالين”

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قسنطينة من توقيف شخص بحوزته 5800 قرص مهلوس نوع “بريغابالين”.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تأتي في إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها لاسيما المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة.

وتمكنت ذات المصالح من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة يعمل في المتاجرة غير الشرعية بالمؤثرات العقلية.

وجاءت العملية بعد قيام أفراد فصيلة الأمن و التدخل رقم 01 بنقطة مراقبة على مستوى محور دوران الطريق الوطني رقم 79.

وتم توقيف سيارة سياحية على متنها شخص عثر بحوزته على كيس بلاستيكي به كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وأضاف البيان، أنه تم العثور أيضا على مبلغ مالي معتبر مخبأ بعلبة وثائق السيارة .

وأسفرت العملية عن حجز 5800 قرص مهلوس نوع بريغابالين، مبلغ مالي قدر بحوالي 36 مليون سنتيم وهواتف نقالة.

وقامت مصالح الدرك الوطني بتحرير ملف قضائي ضد المعني وتحويله أمام العدالة.