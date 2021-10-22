قسنطينة: توقيف شخص وضبط قرابة 900 قرص من المؤثرات العقلية

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما بالتنسيق مع المصلحة الولائية للأمن العمومي من وضع حد لنشاط شخص يبلغ 34 سنة. متورط في قضية حيازة المؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة قصد البيع والتصريح الكاذب من أجل الحصول على وصفات طبية.

حيثيات القضية تعود الى الأسبوع المنصرم، عندما تم توقيف مركبة من اجل مراقبة روتينية على مستوى الحاجز الأمني بوالصوف. من قبل قوات الشرطة التابعين لكتيبة التدخل السريع رقم 01 بالمصلحة الولائية للأمن العمومي.

وبتفتيشها عثر بداخلها على كيس بلاستيكي يحتوي على كمية من الأدوية تمثلت في أمشاط وقنينات. إضافة إلى وصفات طبية ومبلغ مالي. ليتم توقيف سائقها وتحويله رفقة المضبوطات إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيق المعمق الذي باشرته الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. مكن بعد تفتيش مقر إقامة هذا الأخير من حجز كمية أخرى من المؤثرات العقلية من مختلف الأصناف والمقادير. إضافة إلى قنينات تحتوي على سائل محلول مؤثر عقلي وكذا وصفات طبية.

العملية النوعية مكنت إجمالا من حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 861 قرص، 25 قنينة دواء و20 وصفة طبية إضافة إلى مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية وفق ملف إجراءات جزائية .