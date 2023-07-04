قسنطينة.. توقيف شخص يوهم ضحاياه ببيع العملة الإلكترونية USTD عبر الفايسبوك

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة، من توقيف شخص المدعو “م.ع.ر” المشتبه فيه في قضية نصب باستخدام وسيلة الكترونية.

كما أوضح بيان الأمن، أن الشخص الموقوف، يوهم ضحاياه ببيع العملة الاكترونيةUSTD . وراح ضحيته العديد من الأشخاص، باستعمال حسابات في موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”. تحت الأسماء مستعارة. على غرار Rimka Mak Ahmed Bensmira Peter lorens.

وفي هذا الصدد وجهت مصالح أمن ولاية قسنطينة، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر. سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهدا ، التوجه إلى نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة. أو التقدم الى فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية أو الى اقرب مقر للشرطة عبر التراب الوطني. لتقييد شكواه أو الادلاء بشهادة في قضية الحال.