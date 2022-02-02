قسنطينة: توقيف شيخ بحوزته قرابة 20 كيلو غرام من الكيف

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قسنطينة من توقيف شيخ عمره 64 سنة وبحوزته قرابة 20 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات دقيقة ومؤكدة مفادها وجود سيارة سياحية على متنها كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج. قادمة عبر الطريق السيار شرق غرب باتجاه ولاية شرقية مجاورة. وتم استغلالا للمعلومة وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الشركاء الامنيين للإطاحة بالمعني.

أين تم توقيفه من طرف أفراد فصيلة تأمين الطريق السيار شرق غرب بقسنطينة، بعد عملية مراقبة الوثائق الإدارية للسيارة وتفتيش المركبة تفتيشا دقيقا بالاستعانة بالثنائي السينو تقني ” الكلاب المدربة”. كما عثر على كمية معتبرة من الكيف المعالج كانت مموهة ومخبأة بإحكام داخل محرك السيارة.

وبعد استكمال التحقيق، واستفاء كامل الإجراءات القانونية اللازمة من طرف أفراد فصيلة الأبحاث تم حجز مايقدر ب 19.500 كلغ من الكيف المعالج، مبلغ مالي قدره 36000 دج. بالإضافة كذلك إلى السيارة المستعملة في نقل البضاعة. بالإضافة إلى تحرير ملف قضائي ضد المعني وتقديمه أمام العدالة.

طالع أيضا

قسنطينة: الإطاحة بثلاثيني يستغل حالات إنسانية لجمع المال عبر الفايسبوك