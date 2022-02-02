قسنطينة: توقيف شيخ بحوزته قرابة 20 كيلو غرام من الكيف
تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قسنطينة من توقيف شيخ عمره 64 سنة وبحوزته قرابة 20 كيلوغرام من الكيف المعالج.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات دقيقة ومؤكدة مفادها وجود سيارة سياحية على متنها كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج. قادمة عبر الطريق السيار شرق غرب باتجاه ولاية شرقية مجاورة. وتم استغلالا للمعلومة وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الشركاء الامنيين للإطاحة بالمعني.
أين تم توقيفه من طرف أفراد فصيلة تأمين الطريق السيار شرق غرب بقسنطينة، بعد عملية مراقبة الوثائق الإدارية للسيارة وتفتيش المركبة تفتيشا دقيقا بالاستعانة بالثنائي السينو تقني ” الكلاب المدربة”. كما عثر على كمية معتبرة من الكيف المعالج كانت مموهة ومخبأة بإحكام داخل محرك السيارة.
وبعد استكمال التحقيق، واستفاء كامل الإجراءات القانونية اللازمة من طرف أفراد فصيلة الأبحاث تم حجز مايقدر ب 19.500 كلغ من الكيف المعالج، مبلغ مالي قدره 36000 دج. بالإضافة كذلك إلى السيارة المستعملة في نقل البضاعة. بالإضافة إلى تحرير ملف قضائي ضد المعني وتقديمه أمام العدالة.
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قسنطينة: الإطاحة بثلاثيني يستغل حالات إنسانية لجمع المال عبر الفايسبوك
قسنطينة: الإطاحة بثلاثيني يستغل حالات إنسانية لجمع المال عبر الفايسبوك
عالجت الضبطية القضائية لأمن دائرة الخروب بأمن ولاية قسنطينة، بحر هذا الأسبوع، قضية نصب واحتيال بإستغلال مواقع التواصل الإجتماعي ممثلة في موقع (فايسبوك).
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة. عن تهمة النصب والاحتيال و مخالفة جمع التبرعات والهبات.
وأشار المصدر، أن القضية تعود حيثياتها إلى عريضة محررة من قبل ضحية بخصوص إكتشافه لشخص قام بنشر صور تعود لإبنته عبر الفضاء الأزرق “فايسبوك”. و التي تعاني من حروق بليغة من أجل استعطاف الجمهور. ليقوم بالنصب والإحتيال و جمع المال لصالحه.
كما قام المشتبه فيه بتوجيه نداء لجمع التبرعات لغرض جمع تكاليف إجراء عملية جراحية لها خارج الوطن. بناء على ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.
ومكنت الأبحاث و التحريات التي قادتها قوات الشرطة بذات المصلحة بعد استدراج المشتبه فيه من توقيفه و اقتياده إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. حيث أفضى التحقيق إلى قيام المشتبه فيه بالنصب و الإحتيال على الأشخاص عبر “الفايسبوك”. بالإضافة كذلك إلى كسب مبالغ مالية لصالحه من خلال عرض صور لحالات إنسانية. وبعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.