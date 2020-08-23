قسنطينة.. توقيف صاحب فيديو التهديد بالسلاح الأبيض وشريكيه بالخروب

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي ماسينيسا بأمن دائرة الخروب من توقيف صاحب فيديو التهديد بالاعتداء بالسلاح الابيض رفقة شخصين اخرين.

وعلى اثر الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في بداية الشهر الحالي والذي يظهر شابا يمسك سيفا و يهدد به شخصا اخر تم توقيف المتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة.

التحقيق المفتوح الذي باشرته الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي ماسينيسا أثمر بالحصول على معلومات مؤكدة مفادها تنقل الفاعل وهو من ذوي السوابق العدلية بين مختلف أحياء قسنطينة وما جاورها ليتم توقيفه بعد تحريات وابحاث معمقة بمدينة الخروب اثر الترصد له وتطويق المكان مع غلق جميع المنافذ و اقتياده الى مقر الأمن الحضري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم حجز سكين من الحجم الكبير واخر من نوع اوكابي ثلاثة نجوم بالمنزل العائلي للمعني بعد تفتيش مقر إقامته بناء على إذن من السلطة المختصة .

بالموازاة مع ذلك تم تحديد هوية مشتبه فيهما أحدهما مسبوق قضائيا واللذان قاما بتصوير المشهد وتوثيقه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم توقيفهما وتحويلهما لاستكمال كافة الاجراءات.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب عن قضية التهديد باستعمال أسلحة محظورة من الصنف السادس، المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأخذ تسجيل سمعي بصري لشخص بغير اذنه أو رضاه و تداوله مع وضعه في متناول الجمهور بواسطة وسائل خاصة.