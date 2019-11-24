“فيما قام بسلب مجموعة منهم مايقارب نصف مليار سنتيم”

نجحت مصالح أمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لصاحب مكتب استشارات إدارية، مشتبه به في قضية خيانة الأمانة.

وحسبما ذكر بيان لمصالح أمن الولاية، فإنّ الأمر يتعلق بكهل خمسيني يبلغ من العمر 57، نصب على 26 شخصا.

حيث كان يوهم ضحاياه الذي بلغ عددهم ست وعشرون شخصا، بتمكينهم من الهجرة والعمل في دولة أجنبية.

واستطاع الجاني ايهام ضحاياه، حيث أخذ من مجموعة منهم مبالغ مالية، وصلت إلى نصف مليار سنتيم، أي 500 مليون سنتيم.

حيثيات وتفاصيل العملية تعود إلى تلقي مصالح أمن الولاية شكاوى مباشرة وتعليمات من النيابة بخصوص المعني.

حيث كشفت التحقيقات الأولية، أنّه قام بنشر إعلان في جريدة خاصة لجلب الضحايا واستدارجهم لمكتبه الخاص.

في حين استلم منهم مبالغ مالية معتبرة قدرت في مجملها 500 مليون سنتيم، وهو حصيلة المبالغ التي قدمها أصحاب الشكاوى فقط.

وأنجزت المصلحة المذكورة ملف إجراءات جزائية ضد المعني عن قضية خيانة الأمانة بلجوء الفاعل للجمهور بفرض الحصول لحسابه الخاص.

بوصفه مندوبا عن شركة على أموال على سبيل الوكالة، ليقدم بعد ذلك أمام النيابة المحلية.