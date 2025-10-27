قسنطينة: توقيف عصابة أحياء تورطت في شجار جماعي وزرع الرعب

تمكنت مصالح الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية قسنطينة، من توقيف أفراد عصابة أحياء متورطين في شجار جماعي باستعمال الأسلحة البيضاء.

حيثيات القضية جاءت على إثر تلقي المصلحة نداءً من قاعة البث والإرسال بأمن الولاية. مفاده وقوع شجار جماعي باستعمال الأسلحة البيضاء المحظورة على مستوى أحد الأحياء بقطاع الاختصاص. على الفور تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان.

التحريات الميدانية مكّنت من تحديد هوية مفتعلي الشجار. أين تم توقيفهم تباعا مع تحويلهم لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

