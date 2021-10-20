قسنطينة: توقيف عصابة أحياء متورطة في شجار جماعي

قدمت عناصر الأمن الحضري الثاني في قسنطينة، أمام النيابة المحلية 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين مابين 21 و 33 سنة. لتورطهم في قضية إنشاء وتنظيم وترأس عصابة أحياء، المشاجرات المتكررة بالأسلحة البيضاء، الإخلال بالسكينة العامة وبث الرعب في الوسط الحضري.

حيثيات القضية تعود إلى شجارات متكررة بحي قدور بومدوس (المنشار والنجمة) نهاية الأسبوع المنصرم. أين قامت مصالح امن ولاية قسنطينة ممثلة في الأمن الحضري الثاني والفرق العملياتية للشرطة القضائية (BRI+BMPJ+BRB). بعملية شرطية واسعة النطاق أثمرت بعد مراقبة 40 شخص. وتوقيف 7 أشخاص من مفتعلي الشجارات. كما تم حجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية وفق ملف إجراءات جزائية.