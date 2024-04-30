قسنطينة.. توقيف عصابة أحياء مكونة من 7 أشخاص بواد الحد

تمكن قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة الكبرى ، من توقيف عصابة أحياء مكونة من 07 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و35 سنة، متورطين في قضية إنشاء وترأس والانتماء إلى عصابة أحياء .

وقائع القضية جاءت إثر عملية شرطية قام بها عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية على مستوى إقليم الولاية ، تم خلالها توقيف سبعة أشخاص من معتادي الإجرام على مستوى حي الإخوة عباس (واد الحد) لقيامهم بالاعتداء على الأشخاص بواسطة أسلحة بيضاء محظورة ، من بينهم شخص مبحوث عنه ومحل أمر بالقبض عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع ، المشتبه فيهم السبعة تم تحويلهم لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.