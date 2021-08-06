قسنطينة: توقيف عصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء بحي القماص

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الحادي عشر، بأمن ولاية قسنطينة من توقيف مسبوقين قضائيا يبلغان من العمر 21 سنة مشتبه في تورطهما في عصابة أحياء.

وفي بيان لمصالح أمن الولاية، فقد تم تقديمهما أمام النيابة المحلية، عن تهمة إنشاء وادارة عصابة أحياء، والمشاجرة في الطريق العام بالأسلحة البيضاء الظاهرة والشماريخ، إضافة الى حيازة أسلحة بيضاء محظورة، دون مبرر شرعي.

وأضاف البيان، أن حيثيات القضية جاءت بعد تلقي مصالح أمن ولاية قسنطينة بلاغ عن شجار جماعي على مستوى حي القماص بين مجموعة من الشباب، استعملت خلاله أسلحة بيضاء وشماريخ.

وتابع البيان أن التدخل السريع لقوات الشرطة جعل المتشاجرين يلوذون بالفرار بين الأزقة الضيّقة، فيما تم العثورعلى 4 شماريخ استعملت في الشجار وكذا خنجر كبير الحجم.

وأوضح ذات المصدر، أن التحقيق المعمّق مكّن بعد تكثيف التحريات من تحديد هوية مشتبه فيهما، و اللّذين تم توقيفهما على مستوى مقر إقامتهما بناء على إذن من السلطة المختصة، أين تم ضبط لدى المشتبه فيه الأول كمية من الأدوية الصيدلانية وكذا وسلاح أبيض محظور.

فيما تم ضبط لدى المشتبه فيه الثاني مؤثرات عقلية وسيف كبير من الحجم التقليدي الصنع وخنجر من نوع اوبينال 12 داخل غرفته.

هذا وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز4 ملفات اجراءات جزائية منفصلة، قّدم المعنيان بموجبهما أمام النيابة المحلية.