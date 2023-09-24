قسنطينة: توقيف عصابة تتاجر بالمخدرات أمام المدارس

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لنشاط عصابة تتشكل من 4 أفراد كلهم من ذوي السوابق العدلية. يحترفون ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالمحاذاة من مؤسسة تعليمية كائنة بمدينة ” عين عبيد ” الواقعة شرق عاصمة الولاية.

العملية التي أطرها أكفاء الأفراد التابعين لفرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين عبيد. جاءت إثر استغلال معلومات وعرفت إطلاق تحريات إحترافية إستعجالية. بإعتبار أن الأمر يتعلق بعصابة تقوم بنشاطها الإجرامي بالمحاذاة من مؤسسة تعليمية (ابتدائية). ما سمح بالإيقاع بالأربعة مشتبه فيهم مع حجز كمية من المخدرات على شكل قطع مهيئة للترويج بلغ وزنها الإجمالي 19.54 غرام من مادة الكيف المعالج و 69 وحدة من مؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي. متأتية عن طريق التهريب، فضلا عن أسلحة بيضاء محظورة ومبلغ مالي هام قدر بـ 104000 دج يرجح أنه من عائدات ترويج هذه السموم .

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم الأربعة عن تهمة تكوين جمعية أشرار ، حيازة مخدرات و أدوية ذات خصائص مؤثر عقليا متأتية عن طريق التهريب لغرض المتاجرة بطريقة غير شرعية. مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون أي مقتضى شرعي وهذا بمحاذاة مؤسسة تربوية. قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب