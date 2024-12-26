قسنطينة: توقيف عصابة تمتهن سرقة المواشي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بديدوش مراد من تفكيك عصابة إجرامية تمتهن سرقة المواشي. تتكون من خمسة (05) أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و57 سنه، بتهمة جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة سرقة المواشي.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات واردة إلى أفراد الفرقة مفادها وجود ثلاثة أشخاص على متن سيارة سياحية. قاموا بسرقة عجل من إقليم ولاية ميلة وهم بصدد نقله إلى ولاية قسنطينة.

استغلالاً للمعلومة، وبعد إخطار وكيل الجمهورية. تم وضع خطة لتوقيف أفراد هذة الشبكة.

ليتم توقيف مركبتين، إحداهما كان العجل على متنها. أما المركبة الثانية تم توقيف سائقها ومرافقه اللذين كانا بصدد شراء هذا العجل.

على الفور تم توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عن حل قضية عالقة على مستوى الفرقة تتعلق أيضا بسرقة المواشي.