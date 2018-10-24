قسنطينة.. توقيف فتاة ضمن عصابة تروج ليريكا

حجزت مصالح أمن قسنطينة كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية في عمليتين منفصلتين.

ومكنت العملية الأولى من إيقاف شخصين على متن دراجة نارية يبلغان من العمر 22 و24 سنة.

أما المداهمة الثانية مكنت من توقيف شاب وفتاة يبلغان من العمر 18 و26 سنة.

لتورطهم في حيازة وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية من أجل البيع وحيازة اسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

المداهمة الأولى تمت بمدخل حي بن الشرقي على متن دراجة نارية مسروقة.

تم حجز حجز 468 كبسولة ليريكا 300 مغ” بالإضافة 11500.00 دج و سلاح أبيض من نوع أوكابي ثلاث نجوم.

المداهمة الثانية تمت بأعالي حي بن الشرقي بحوزتهما ثلاث قطع من المخدرات و369 كبسولة ليريكا.

بالاضافة إلى كيتور، قرورة غاز مسيلة للدموع وكلب مدرب.

بعد الانتهاء من إنجاز ملفا إجراءات جزائية منفصلة في حق المشتبه فيهم تم تقديمه أمام النيابة المحلية.