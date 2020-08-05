قسنطينة: توقيف فتاة قاصر اعتدت على شاب بـ “كيتور”

أوقفت مصالح الأمن لولاية قسنطينة، فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، قامت بالاعتداء على شاب صاحب 27 سنة بسلاح أبيض، بشارع عواطي مصطفى.

وقد تم تحويل الفتاة لفرقة حماية الأشخاص الهشة، وسمعت أقوالها بحضور ولي أمرها.

كما تم نزع السلاح الابيض المستعمل في الاعتداء، والمتعلق بقاطع ورق “كيتور”، والعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع تحويل الضحية مباشرة الى المستشفى أين تلقى الاسعافات اللازمة.

للإشارة، فإن القضية انتشر عنها فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر عملية الاعتداء والتي تلتها على بعد أمتار من مكان التصوير عملية الايقاف، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الحين بالتنسيق مع النيابة المحلية.

ويتم اليوم الاربعاء تقديم أطراف القضية بالمحكمة الابتدائية قسنطينة، بموجب ملف اجراءات جزائية عن قضية الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض محظور.