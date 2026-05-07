قسنطينة.. توقيف فتاتين نشرتا محتوى خادشا للحياء على “تيك توك”

بقلم هارون بوحزام
تمكن أمن ولاية قسنطينة ممثلًا في فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة علي منجلي، من توقيف فتاتين تقومان بنشر محتوى يمس بالآداب العامة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، فإن القضية تعود إلى رصد فيديوهات مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء على منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك”.

إذ تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة علي منجلي من توقيف فتاتين تقومان بنشر محتوى يمس بالآداب العامة. ليتم تحويلهما إلى مقر الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

