قسنطينة: توقيف محتال خطير نصب على ضحاياه وأوهمهم بتنظيمه لرحلات عمرة

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لنشاط محتال خطير يبلغ من العمر 47 سنة يقوم بالنصب على ضحاياه بإيهامهم بتنظيمه لرحلات عمرة في عدة ولايات بشرق الوطن .

وقد تورط هذا الأخير في قضية التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، إنشاء وكالة سياحية دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا و تقليد أختام من شأنها المساس بشخص معنوي.

وقد فتحت المصالح الامنية تحقيقا تم من خلاله الوصول الى الهوية الكاملة للفاعل ومكان تواجده.

وبتمديد إقليم الاختصاص، تم إيقاف المعني بإحدى الولايات الشرقية وتحويله إلى مقر المصلحة.

وبعد تحقيق معمق، تم استرجاع 26 جواز سفر من محله بقسنطينة بالإضافة إلى أختام مزورة، وكذا وثائق هوية تعود لضحاياه .

كما خلص التحقيق إلى استغلاله اسم وكالة سياحية لإقناع ضحاياه حتى تسهل عليه عملية النصب

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديمه أمام النيابة المحلية ياقليم الاختصاص.