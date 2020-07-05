قسنطينة.. توقيف مروج فيديو يسيء للمركز الاستشفائي الجامعي

تمكنت مصالح الأمن لولاية قسنطينة من توقيف شخص يروج بمواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يبين “وجود صناديق لحفظ الجثث بالمركز ألاستشفائي الجامعي لقسنطينة زاعما أن بها جثث ومخزنة تحت الشمس.

وقد تم تقديم الموقوف للعدالة بتهمة “نشر وترويج لأخبار مغرضة من شأنها المساس بالأمن العموم عبر منصة التواصل الاجتماعي”, حيث صدر في حقه أمرا بالإيداع.

وافادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المديرية العامة للمركز ألاستشفائي الجامعي لقسنطينة أن “وبعد التحقيق تبين أن الغرض من الفيديو هو الإساءة للمؤسسة وتغليط الرأي العام, وأن ناشر الفيديو جاء خصيصا للقيام بتصوير الفيديو محاولا جر أهالي ومرافقي المعنيين إلى التذمر والتجمهر داخل المؤسسة, وأن الصناديق كانت فارغة ومخزنة في ساحة المصلحة لاستعمالها عند الحاجة”.

وقامت إدارة المركز ألاستشفائي الجامعي, حسب نص البيان, بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن من أجل الكشف عن أصحاب النوايا السيئة وتقديمهم للعدالة, مستنكرة الحملة التي تتعرض لها على موقع التواصل الاجتماعي, فاسبوك.