قسنطينة.. توقيف مروج وحجز أزيد من 2100 كبسولة “بريغابالين”

تمكنت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، من توقيف مروج مخدرات و مهلوسات يبلغ من العمر 24 سنة.

حيثيات القضية تعود لاستغلال معلومات مؤكدة تفيد بقيام شخص مشبوه بترويج الممنوعات على مستوى أحد الأحياء الشعبية. على الفور باشرت الفرقة الأبحاث والتحريات.

و بالتنسيق مع النيابة المحلية تم إعداد خطة ميدانية مكنت من الإطاحة بالمشتبه فيه، بعد تفتيش مسكنه بإذن من السلطات القانونية المختصة. تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 2109 كبسولة من دواء بريغابالين ذات منشأ أجنبي. وكمية من المخدرات الصلبة ( كوكايين ) و الكيف المعالج. بالإضافة الى ميزان الكتروني وأغراض أخرى تستعمل في تهيئة الممنوعات بغرض ترويجها. و كذا مبلغ مالي من العائدات يقدر بـ 208500 دج .

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية وفق ملف إجراءات جزائية عن قضية الحيازة والحصول عن طريق الشراء والتخزين للمؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي متحصل عليها عن طريق التهريب وحيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.

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