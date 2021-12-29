قسنطينة: توقيف مروّج للمخدرات وحجز 35 كلغ

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يروّج المخدرات، مع حجز 350 صفيحة بما يعادل 35 كلغ.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، فقد تحصلت قوات الأمن ممثلة في فرقة البحث و التدخل التابعة لأمن ولاية قسنطينة على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية معتبرة من المخدرات من ولاية شرقية الى احدى ولايات الوسط مرورا بقسنطينة.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر، أنه تم تجسيد خطة مهنية محكمة مكنت من توقيف المعني في نقطة مراقبة فجائية. ليتم اقتياده الى مقر الفرقة و الإستعانة بالكلاب البوليسية في التفتيش. أين تم العثور على الكمية المحجوزة داخل هيكل السيارة بعد ازالة جزء معدني من المركبة تم استحداثه قصد اخفاء الكمية. كما تم العثور على 350 صفيحة من المخدرات يقدر وزنها ب 35 كلغ. ليتم إتخاد الاجراءات القانونية اللازمة ضد المعني.

طالع أيضا

طبيب الأمراض العقلية يتاجر بالمهلوسات في قسنطينة